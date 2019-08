Cerebros en miniatura fueron creados en laboratorios a partir de células madre que desarrollaron redes neuronales funcionales. Pese a ser un millón de veces más pequeños que los humanos, son los primeros en producir ondas cerebrales similares a las de un bebé prematuro.

"El nivel de actividad neuronal que estamos viendo no tiene precedentes in vitro. Estamos un paso más cerca de tener un modelo que realmente pueda generar estas primeras etapas de una red neuronal sofisticada", señaló Alysson Muotri, bióloga de la Universidad de California en San Diego.

La idea del proyecto es que estos mini cerebros ayuden a los científicos a comprender mejor el desarrollo del cerebro humano, según publicó la revista Cell Stem Cell y reprodujo la agencia Europa Press.

Previamente se habían creado estructuras celulares similares a las de los cerebros humanos, pero ninguno de los modelos anteriores había desarrollado redes neuronales funcionales similares a las humanas. Estas aparecen cuando las neuronas son maduras y se interconectan, y son esenciales para la mayoría de las actividades cerebrales.

El equipo comenzó a detectar destellos de ondas cerebrales en los organoides aproximadamente a los dos meses. Al principio eran escasas y tenían la misma frecuencia, un patrón visto en cerebros humanos muy inmaduros, pero a medida que fueron creciendo, produjeron ondas cerebrales a diferentes frecuencias, y las señales aparecieron más regularmente. Esto dio la pauta de que se habían desarrollado profundamente las redes neuronales.

Pese a este gran avance, Muotri aclaró que no es probable que estos organoides tengan actividades mentales, como la conciencia. "El organoide sigue siendo un modelo muy rudimentario: no tenemos otras partes y estructuras cerebrales. Por lo tanto, estas ondas cerebrales podrían no tener nada que ver con actividades en cerebros reales", aclaró.

Más allá de eso, el equipo tiene como objetivo mejorar aún más los organoides y usarlos para comprender las enfermedades asociadas con el mal funcionamiento de la red neuronal, como el autismo, la epilepsia y la esquizofrenia.