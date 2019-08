Has tenido o estas a punto de tener un bebé, ¡Felicitaciones! Empieza uno de los mejores periodos de tu vida, sin duda, y una de las preguntas que más te habrán hecho estos últimos meses es si has decidido dar de mamar al pequeño, y en caso afirmativo, si vas a poner en práctica una de las nuevas modas en la crianza, la leche a demanda. Y, aunque existan fervientes defensoras de este método de crianza, también hay otras muchas madres que no están dispuestas a pasar por él. El portal revistabuenasalud.es, brinda algunas pautas, tanto a modo afirmativo, como a negativo, para que seas vos la que tome esta fundamental decisión.

- A favor de la leche a demanda

En los últimos años hemos visto una vuelta a lo que se ha llamado crianza natural que no es más, que, volver a criar como toda la vida. Las madres que defienden este método de crianza hablan de dar el pecho cada vez que el niño lo demande, ya que, las necesidades de los más pequeños cambian muchísimo, según el día y el momento.

También hablan que, aunque a partir de los seis primeros meses ya se le puede ir introduciendo alimentos sólidos, es el pecho el que tiene que seguir siendo la base de la alimentación, y que, se le seguirá dando tal y como pida el pequeño.

- En contra de la leche materna a demanda

Las madres que están en contra de dar la leche materna a demanda, normalmente, suelen ser mujeres desarrolladas profesionalmente, que no pueden paralizar su vida durante unos años por haber tenido hijos.

Una de las razones por las que no quieren poner en práctica esta modalidad de alimentación a sus hijos es, porque no tienen un tiempo real, sino que al contrario deben hacer equilibrios para conciliar la vida laboral y la familiar, y si, dedicaran su día a día a dar de mamar, no llegarían a todo.

Fuente: revistabuenasalud.es