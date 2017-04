Conocé el último peinado de Kim Kardashian

Una publicación compartida de Wig House Co. (@wighouseco) el 23 de Mar de 2017 a la(s) 3:41 PDT

Se trata de una alternativa perfecta para aquellas mujeres que les encanta impactar con su look y además es muy fácil de lograr. Sólo tenés que hacer una raya al medio, realizar el recogido y colocar las invisibles a los costados. Recordá ayudarte con fijador para conseguir un mejor resultado.

Si te estás preguntando cuántas invisibles lleva este peinado en particular, la respuesta es 28. Sí, 28 hebillas.

Según comenta el sitio belleza.trendencias.com , la originalidad no está en el recogido, el clásico moño de bailarina, sino en la decoración de todo el contorno con una gran cantidad de invisibles.

Hay que reconocer que Kim Kardashian siempre ha dado mucho de qué hablar y este caso no es la excepción. Con un toque de actitud, sabe cómo llevar un peinado muy excéntrico y hacer que se convierta en la nueva tendencia entre las famosas.

