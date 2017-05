¿El mundo de la moda nacional está en crisis?

Mientras el antídoto es, según él, comenzar a desandar el camino de la descolonización cultural y abrirse a una mundo hambriento de originalidades regionales, Ana Torrejón, editora de Harper’s Bazaar Argentina, prefiere apuntar al consumidor en tanto, si nadie alimenta la industria del plagio, esta deberá extinguirse. “El mejor remedio para el plagio es que haya consumidores concientes que se aparten y no funcionen como parecer en lugar de ser. Entonces lo interesante es abrir un debate y elevar el discurso, ver que hay atrás”, resumió desde su sitio web.

"Una camisa hecha en Bangladesh o en Argentina de la misma calidad se vende en el shopping al mismo precio, evidentemente el lugar y los costo de produccion no determinan el precio final", según Marco Meloni.

Según lo que expresan los portales que exponen a las "marcas que copian" el tema del precio es un tema central. En muchos casos destacan que los productos plagiados son más caros que sus "originales". En este sentido Meloni expresó que los precios al consumidor de los productos textiles es un tema preocupante, "sobre los precios el problema mayor sabemos que no está en la marca misma ni en los costos de producción sino donde se comercializa, los alquileres de los locales en los shoppings y los costos financieros o bancarios."

