La varita mágica de Chanel lo convierte todo en lujo

Quien entiende algo de moda, sabe que la firma francesa por excelencia es Chanel. La marca no solo se dedica al diseño de indumentaria sino al de objetos, y en este rubro parece dejar su huella en cada cosa que interviene.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo