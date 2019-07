Cada temporada, las modas cambian. Pero no hablamos de las tendencias en ropa y complementos, nos referimos a los looks beauty: el color y los cortes de pelo. Al igual que hay veces en las que se pone de moda un estampado, otras muchas es un peinado. El sexo masculino cada vez es más atrevido en cuanto a los looks del cabello, apostando por la creatividad y originalidad. En cambio, todavía son muchos los hombres que tienden a lo clásico, al corte de pelo de siempre, la apuesta segura.

Para los que tienen rulos naturales sin duda es un buen momento, el pelo apenas crecido y enrulado da un look juvenil y hasta algo aniñado, en especial si se remarcan los rizos a los costados.

Otra tendencia con una clara reminiscencia a los años 70 es llevar el pelo más bien largo, lacio, con barba tupida. Eso sí, no hay lugar para las desprolijidades, esta melena debe cuidarse y mantenerse apenas debajo del mentón.

En color, como siempre los jóvenes toman la delantera y son los más osados, se la juegan con los llamados crazy tonos como fucsia, violeta o azul, verde o rubios platinados y grises. Para los papás, la naturalidad gana, los oscuros bien varoniles.

La barba es otro ítem fundamental del look masculino actual y por eso las barberías son un boom por todas partes. Se usan bien largas y tupidas o cortitas, prolijas y bien marcadas.

¡Lográ un look fresco, casual y canchero!