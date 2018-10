Los mejores blogs de moda de nuestro país

Ellas son algunas de las responsables de las tendencias en Argentina. Fashionistas, siempre a la vanguardia, saben qué lucir y dónde salir a mostrarlo, son blogueras de moda y son mucho más influyentes de lo que podés imaginar.

Su influencia en las redes sociales es enorme y algunas marcan mueren por publicitar en sus webs gracias al alcance y llegada que tienen con sus lectoras.

Descubrí ahora algunos de los mejores blogs de moda de Argentina y entendé el por qué de su creciente lista de seguidores a nivel mundial:

#1 Te lo dije nena

Los looks que usa Sabi, la dueña de este blog, son lindos, cancheros, elegantes ¡todo junto!

Suele usar para sus looks ropa de afuera, pero de marcas accesibles. Está bueno para usarla de inspiración, y por más que no salgamos corriendo a comprar esa prenda que tiene en el look, te sirve para pensar el qué con qué.

#2 Muy Mona

Muy Mona es "un espacio de pilchas y otros hallazgos." Así lo definen Maru y Coty, periodistas y creadoras de este blog.

Además de los deslumbrantes looks diarios de las dos, están siempre en "lo último". Tienen más de 70 mil visitas mensuales y trascendieron lo online diseñando una cartera para la marca Lazaro, que al parecer fue un éxito en ventas.

#3 Giamportones

Giamportones también se hace de a dos. Son dos hermanas, mendocinas ellas que se definen como apasionadas por la moda. La propuesta incluye: "viajes, coolhunting, street style, arte, moda mucho amor y sobre todo diversión".

Son bastante "modernosas", por lo que es un poco difícil seguirlas a la hora de copiar un look, pero está bueno para inspirarse y tomar partes.

#4 Moda Hypeada

El blog Moda Hypeada, fue creado por Mariana Rivero, periodista y con mucha experiencia en revistas de moda. Es como un diario de noticias relacionadas a la moda, a las marcas, a las tendencias.

Si querés estar informada sobre lo que está pasando en el mundo fashion, este es el blog.

#5 Chicas en NY

Si te interesa la moda, Nueva York es la ciudad que querés conocer y si ya tuviste la suerte de conocerla, siempre vas a querer volver.

Andy Clar es la creadora de Chicas en Nueva York. Un blog que empezó escribiendo para sus amigos, con tips y sugerencias para aquellos que viajaban a la gran manzana. Ahí el boca a boca fue la clave y su blog llegó a tener más de 600 mil seguidores.

¡No esperés más y agendalas!