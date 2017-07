Los vestidos de novia que se impondrán en 2018

El patronaje llega con estructuras multicapas, una silueta sirena o princesa, escotes de vértigo en la espalda y hombros descubiertos. En acabados, las aplicaciones de flores bordadas en 3D serán algunos de los elementos fundamentales en las colecciones para el próximo año. No faltarán tampoco las transparencias de tul y gasas bordadas con pedrería, que convivirán con vestidos estructurados, de líneas suaves y sofisticadas, realizados en mikado de seda u organdí.

La paleta de colores es un homenaje al alba. En ella encontramos desde el blanco hasta el marfil, además de algunos azules o rosas muy suaves, con detalles metalizados y dorados. Los tejidos son muy diversos: tules, guipur, gasas, muselinas, sedas y jacquards garantizan una elegancia contemporánea y, por qué no, confortable.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo