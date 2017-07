Para los más chicos: decoración inspirada en películas de Disney

Pero eso no es todo. También podés armar un estilo de escritorio, como publica decoracion.trendencias , con una silla giratoria junto a una mesa con cajones, aparentando ser uno de los aviones que tanto caracteriza a esta película.

Estas maletas al igual que las estanterías no sólo son decorativas, sino que sirven para guardar lo que necesites, y podés acomodarlas de la manera que más te guste.

Con lo que respecta al modelo de camas, se pueden copiar dos opciones. Una en color amarillo con techo incluido e imitando al personaje Leadbottom, y la otra en azul pero que no está techada. Además, para que resulte práctico subir, existe la posibilidad de usar cajoneras como escaleras que simulan ser valijas.

