Piel: Tratamientos de belleza para el verano

La exfoliación, otro ABC para una piel saludable, también sigue vigente en esta estación, aunque con algunas salvedades. "Si la piel está enrojecida o irritada por el sol debe evitarse", explica Graciela Mendoza, formadora de Lancôme en la nota para lanacion.com.ar . Otra clave es "elegir exfoliantes específicos para rostro y realizar movimientos circulares en forma suave. Además, no hay que excederse, una piel oleosa necesita exfoliarse una vez por semana, y una seca o sensible, cada 15 días", señala la especialista.

¿Exfoliación sí o no?

Por otro lado, como sostiene lanacion.com.ar , tenemos que tener en cuenta que en verano hay sustancias a evitar, como el ácido retinoico, la vitamina C y la hidroquinona. Para no enloquecer descifrando etiquetas, la Dra. María Carolina Schneider, especializada en estética, recomienda "suspender todas las cremas y tratamientos antimanchas". Y si de incorporaciones se trata, vale la pena sumar algunas mascarillas. "Son ideales las hidratantes, con ácido hialurónico, minerales y aloe vera; las purificantes, de arcilla, y las enzimáticas, que evitan manchas y se aplican después de estar al sol", indica Schneider.

Como se sabe, "somos lo que comemos" y nuestra piel refleja los aportes de vitaminas y minerales que le estemos ofreciendo o no a través de nuestra dieta.

Con la llegada del verano debemos adoptar ciertos cuidados respecto del sol, tales como evitar la exposición solar en las horas en que éste se encuentra en su máxima verticalidad, prefiriendo tomar sol por tramos cortos de tiempo durante los primeros días, y por supuesto aplicarnos antes y durante la exposición, cremas con pantalla solar de un filtro no menor a 15.

