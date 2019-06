El gobierno nacional y la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa) lanzaron el programa “Junio 0km”, para promover durante 30 días la venta de automóviles cero kilómetro con descuentos de entre $50.000 y $90.000 en el precio de venta al público, además de fijar otras medidas impositivas destinadas a aliviar al sector.



El presidente Mauricio Macri fue el encargado de realizar este martes tarde el anuncio a través de su cuenta de Twitter, en la que detalló la decisión de otorgar subsidios de hasta $90.000 para la compra de automóviles 0km para estimular el mercado interno.

Los descuentos van de $50.000 en los vehículos que se venden a menos de $750.000 y de $90.000 para aquellos cuyo precio sea superior. El proyecto nos va a permitir abaratar los costos de la producción local e impulsar las ventas en el mercado interno. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 4 de junio de 2019



El acuerdo entre gobierno y las terminales locales que comenzó a cerrarse en los últimos días busca dar impulso al consumo en una etapa en la que las principales automotrices están en una transición de inversiones, y que se anticipa que van a tener entre el 2020 y el 2021 proyectos de escala exportadora.



El anuncio busca revertir las malas cifras de ventas que en el acumulado de los primeros cinco meses del año fue de 213.271 unidades con una baja del 51,1% frente a las 436.356 vendidas en el mismo periodo de 2018.

Macri además, resaltó que se elevó de 2% a 6,5% la alícuota de reintegro aplicable a exportaciones al Mercosur -que explican el 70% de las exportaciones del sector e inciden en más del 50% de la producción- y la reducción de los aranceles de importaciones a más de 200 autopartes que no se producen localmente.



A la vez anunció que "las terminales automotrices también se comprometen a no aumentar los precios de los vehículos adheridos mientras rijan estos beneficios" e invitó "a las provincias a que reduzcan el Impuesto a los Sellos que se aplican cuando se patenta un 0km".



"Nuestra industria automotriz se encuentra entre las 20 fabricantes del mundo. Representa más del 40% de nuestras exportaciones de manufacturas de origen industrial y es nuestro segundo complejo exportador. Vamos a seguir trabajando cerca para que cree cada vez más trabajo", concluyó el presidente en una secuencia de seis tuits.



Entre las medidas que complementan el anuncio, se eximió del pago del 2,5% a las importaciones temporales, mecanismo muy utilizado por el sector, que impacta sobre el 40% de los costos de producción.



Y también se ratificó el acompañamiento a través de los mecanismos de la Ley de Fortalecimiento del Autopartismo, en el desarrollo de proveedores de autopartes locales para cinco terminales que tienen inversiones y proyectos aprobados durante los últimos años.



A continuación del anuncio del presidente, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, explicó que a través de esta iniciativa se brinda "un fuerte acompañamiento a la industria automotriz y a los consumidores para que pueda dinamizarse el mercado interno del sector", mientras se sigue apuntalando la mejora de las exportaciones de todo el complejo.



El gobierno respaldará a las empresas a través de fondos que permitirán abaratar costos locales de la producción mientras que las terminales automotrices ofrecerán por medio de sus concesionarios oficiales los descuentos, excluyendo los vehículos alcanzados por impuestos internos.



Las bonificaciones se aplicarán exclusivamente a las operaciones de venta de contado o financiadas y pueden ser acumulables con otras promociones que ofrecen las terminales, y se aclaró que estos beneficios no regirán para los automóviles adjudicados por planes de ahorro previo.