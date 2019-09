Este lunes el gobierno nacional acordó con las cámaras empresariales y la Confederación General del Trabajo (CGT) el pago de 5 mil pesos a trabajadores del sector privado. En rigor no se trata de un bono, ya que no es un pago extra sino a cuenta. El vicepresidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), Ricardo Diab, destacó que en la mesa de negociación primó la “comprensión” entre los sectores.

En contacto con el programa A diario (Radio 2), Diab explicó que los 5 mil pesos que se darán a los trabajadores del sector privado no son un bono sino una “recomposición salarial, obligatoria, a cuenta de futuro, no remunerativa y en cuotas”.

Cuando el gobierno nacional propuso el pago de un bono de 5 mil pesos a los privados, el sector empresario se manifestó abiertamente en contra, pero este lunes las partes llegaron a un acuerdo.

Diab destacó que en la mesa de negociación, todos entendían las dificultades de todos y que gracias a ello se llegó a un “bono posible”. “No podemos negar que el asalariado ha perdido poder adquisitivo y que las empresas estan al borde del abismo”, apuntó.

Punto por punto, cuáles son las características del “bono”:

- A cuenta. Se trata de un pago adelantado por una futura actualización salarial.

- En cuotas. En el caso de las pymes y de las economías regionales, la suma se pagaría en partes aunque no se sabe cuántas.

- Aportes. En el caso de las empresas, al ser una suma no remunerativa, quedarían eximidas de hacer el aporte a la seguridad social sobre los cinco mil pesos.