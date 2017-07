Agremiados asegura que no vuelve el fútbol si los clubes no saldan deudas

No queremos volcar un mensaje pesimista, pero tampoco desconocer e ignorar la realidad. Muchos siguen con la vieja mecánica de contratar irresponsablemente sin antes pagar lo que adeudan y nadie le pone freno a esta conducta.

Llama poderosamente la atención que a escasos cuatro meses de aquella medida los clubes hayan incurrido nuevamente en abultadas deudas. Nuestra decisión de advertir que en las actuales condiciones no dará inicio la temporada, cuyo comienzo está previsto para el 20 de agosto de 2017, obedece al convencimiento de que además de cumplir con los pagos de los salarios caídos, es más importante aún establecer mecanismos de CONTROL Y FISCALIZACIÓN para evitar lo antes mencionado. Por parte de los clubes existen incumplimientos y, a 30 días del comienzo, lamentamos que la Superliga no haya implementado ningún método de CONTROL, FISCALIZACIÓN y eventualmente SANCIÓN, para provocar algún cambio.

