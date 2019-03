Alfaro, dolido con la CD de Newell's: "Me pusieron en el banner, pero no me llaman"

Roque Raúl Alfaro es un nombre vinculado a la historia grande de Newell's. Tanto que su figura aparece en uno de los banners que da la bienvenida al predio Bella Vista. Campeón como jugador y desde el banco (fue ayudante de Gallego en 2004), el entrenador trabaja en un club de Crespo (Entre Ríos) añorando hacerlo en el club del Parque. Pero acá, dice, no le atienden el teléfono.

Alfaro fue consultado en A Diario por el escándalo que desató la rabona de Buffarini ante San Lorenzo (dijo que fue innecesaria con el partido 3-0), pero la conversación derivó hacia su relación con el club rojinegro. Y allí el ex jugador de la selección fue claro: no existe vínculo alguno.





Alfaro tiene 62 años y vive en Crespo, Entre Ríos.



"No tengo contacto con el club. No lo entiendo: veo en Bella Vista los banners de los jugadores, estoy ahí y no me llaman. Me he ofrecido: he hablado con Peratta, D'Amico, pero Bermúdez no me atiende", subrayó en Radio 2, en diálogo con Alberto Lotuf y David Luis.

"He tenido discrepancias con él hace mucho, él sabe por qué. Pero yo no iría a trabajar para Bermúdez, iría a trabajar para Newell's. No quiero aprovecharme. Quiero ser necesario. Y me siento en condiciones para poder serlo. Nací y fui criado por los ojos de Jorge Griffa. Soy del riñón de Griffa", explicó.

Según el entrerriano, "algunos ex jugadores están, como Quiroga, Duscher... Pero me gustaría que nosotros, los de nuestra generación, tengamos la posibilidad de poder enseñar. Nosotros sabemos lo que es Newell's, no soy un desconocido. Nosotros éramos los sparrings del campeón de 1974".

"En algún momento se dará volver a trabajar donde nací. Tengo ganas, no pediría condiciones. Sé a donde quiero estar, esa es mi casa, me pertenece", tiró. Y consultado por Valdano y Batistuta, que están a sus respectivos costados, no dudó: "Yo les gano a los dos: jugué más partidos y hice más goles que ellos acá".





La entrada a Bella Vista, con los banners con las figuras históricas.





La vuelta de Griffa

Por otro lado, Alfaro puso en duda la vuelta de Griffa a Newell's, anunciada hace unos días: "Hablé con él. Jorge todavía no está trabajando porque no está claro para que qué lo quieren".

"Yo le he dicho a Griffa que si él está, voy, le pongo una silla y le pregunto qué hay qué hacer. Desde que entró Lorente, no estuvo más. Y con Theiler no hubo un sólo jugador que haya surgido para Newell's en ocho años", disparó.

Alfaro trabaja en Crespo el club en el que surgió Gabriel Heinze: "Estoy viviendo y trabajando hace dos años con su hermano".

Y cerró con un lamento: "Para dirigir ahora, parece que tenés que tener 40 años y estar recién retirado. Nosotros hemos pasado a otra etapa parece. El fútbol es así".