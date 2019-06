Como Lionel Messi, Ángel Di María ahora también tiene su mural en Rosario. El artista Gabriel Griffa inmortalizó al futbolista en un paredón del club El Torito de zona norte, donde “Fideo” dio sus primeros pasos en el deporte. “Es muy lindo verme reflejado en el club donde mis sueños empezaron”, agradeció Angelito en sus redes sociales.

El mural se descubrió este fin de semana después de varios días de trabajo. Griffa retrató la mirada de Di María –que viste de nuevo la camiseta de la selección nacional por la Copa América– en colores grises sobre fondo naranja, los tonos de El Torito.

“Muchas gracias Gabriel Griffa por este maravilloso trabajo, es muy lindo verme reflejado en el club donde mis sueños empezaron. Me gustaría transmitirles a los que recién emprenden este camino, que siempre sigan sus sueños, no importa con cuantos obstáculos se encuentren en el transcurso, de eso se trata, de no rendirse, de superarlos, de aprender, de perseverar, de mamar todo lo lindo que te deja el ser jugador de fútbol y siempre seguir hacia adelante”, escribió Di María en sus redes sociales.

Para el presidente del club, Germán Ángel, “el mural representa a muchos de los chicos que están jugando hoy”.

“Lo van a cuidar porque a Ángel lo quieren en el barrio”, aseguró.