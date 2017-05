Argentina pierde a su delantero estrella para el Mundial sub 20

El delantero Lautaro Martínez, figura del seleccionado argentino sub 20, se lesionó y se perderá todo el Mundial de la categoría que comenzará este fin de semana en Corea del Sur.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo