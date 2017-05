Ataúdes en el banderazo leproso: "No puedo explicar lo inexplicable"

El secretario de Newell's, José Menchón, mantuvo una fuerte discusión con el periodista Alejandro Cachari en Radiópolis, el programa que conduce Roberto Caferra en Radio 2. En el cruce, el dirigente aseguró no tener explicaciones al ingreso de ataúdes y banderas ofensivas hacia Central en el banderazo del jueves. Y aseveró que el club no está investigando los sucesos del domingo.



EL AUDIO COMPLETO

"Nosotros sólo podemos entregar los videos a las autoridades, pero no nos llegó la orden. Nadie nos pidió nada. Con respecto a lo de la manga hubo un forcejeo y no se pudieron poner, es todo lo que podemos informar", arrancó Menchón.

Consultado sobre la violencia de los mensajes que bajaron desde la popular en el banderazo, respondió: "Lo del jueves es un imprevisto que ocurre, no pudimos hacer nada. Es muy distinto el banderazo que un partido de fútbol, donde se toman muchas medidas de precaución e intervienen más las fuerzas de seguridad. En un Banderazo es poca la gente de la policía. Como no se cobra entrada...".

"En el Banderazo no se toman medidas de seguridad por una cuestión de costos. Aparte, es una fiesta de otro calibre. No pensamos en suspenderla porque no es justo que por algunos delincuentes, dejemos sin esa fiesta a los demás", agregó.

El momento álgido de la discusión llego cuando Cachari le dijo que no es posible entrar esos elementos sin la connivencia de la dirigencia. El secretario se irritó: "No hubo permiso de la comisión directiva para que eso entrara. Nosotros sólo abrimos las puertas del club y no tenemos operativo de cuidado de esas cosas".

Tras un intercambio de pareceres (Cachari le reprochó estar tomándolo "de idiota"), el periodista insistió en el pedido de explicaciones sobre lo del jueves: "No puedo explicar lo inexplicable. No me puedo parar en todas las puertas a ver qué pasó. No puedo estar en todas las puertas. Usted tiene que entender que no hay medidas de seguridad", cerró Menchón.