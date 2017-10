Atlético Tucumán le ganó a Vélez y enfrentará a Central en semis

Atlético Tucumán se clasificó este martes a la noche por primera vez a las semifinales de la Copa Argentina tras derrotar a Vélez Sársfield por 1 a 0 en el Estadio 15 de Abril, de Unión de Santa Fe, y en busca de la final y un pasaje a la fase de grupos de la Libertadores 2018 ahora se medirá ante Rosario Central.

El mediocampista Favio Álvarez fue el autor del único gol del encuentro a los 20 minutos del primer tiempo, con una exquisita definición por encima del arquero de Vélez.

El primer tiempo resultó entretenido porque ambos equipos tuvieron sus chances, aunque los de Liniers contaron con más oportunidades y el empate sin goles al término del primer tiempo se explica por la gran actuación del arquero de los tucumanos, Cristian David Lucchetti.

A sus 39 años el 'Laucha' contuvo remates de Maximiliano Romero a los 4, a los 8 y a los 24 minutos, y desvió dos chances de Federico Andrada a los 28 y 41 minutos de la etapa inicial.

Los dirigidos por Omar De Felippe lograron una buena presión alta para ahogar la salida de los dirigidos por Ricardo Zielinski, a los que nunca dejaron respirar y como consecuencia elaborar juego.

Ya en el segundo tiempo, Matias Vargas, de lo mejor en los primeros 45 minutos con tres asistencias para sus compañeros, erró un penal ejecutado a los cuatro minutos del segundo tiempo.

El panorama no era alentador para Vélez, que no podía conseguir el gol que merecía por producción e incluso marraba un penal, pero el encuentro daba otra luz de esperanza al equipo de la Ciudad de Buenos Aires, que quedaba con un hombre de más cuando a los 16 minutos del complemento llegó la expulsión de Yonathán Cabral.

Pero como en el fútbol casi nunca las cosas tienen lógica, el 'Decano', que venía mostrando poco y sufriendo mucho, tuvo una asociación entre el mítico Luis 'Pulga' Rodríguez y Álvarez, quien rompió por el centro del área y definió pinchándola sobre la salida de César Rigamonti.

Lo que vino después fue casi todo de Vélez, que perdió la calma y claridad del comienzo, y algún tibio intento de réplica por parte del equipo tucumano con la poca gente con vocación ofensiva que continuó en el campo de juego.

El 'Decano' coronará un año inolvidable para su institución, ya que participó por primera vez de la Copa Libertadores y la Sudamericana, en tanto que logra acceder a su primera semifinal de Copa Argentina y, de ganarla y que River se convierta en el otro finalista, accederá directamente a la fase de grupos de la próxima Libertadores.

El historial general entre los tucumanos y el 'Fortín' no registraba antecedentes por copas nacionales hasta hoy, pero por el campeonato de primera división se enfrentaron en ocho oportunidades, con seis victorias para los de Liniers y dos empates.

Atlético Tucumán se medirá ante Rosario Central, que el lunes eliminó a Godoy Cruz, de Mendoza, tras derrotarlo por 3 a 2.



Síntesis



Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Guillermo Acosta, Yonathán Cabral, Franco Sbuttoni y Cristian Villagra; David Barbona, Rodrigo Aliendro, Dardo Miloc y Favio Alvarez; Luis Rodríguez e Ismael Blanco. DT: Ricardo Zielinski.

Vélez Sársfield: César Rigamonti; Fabián Cubero, Emiliano Amor, Fausto Grillo y Eric Jerez; Gastón Díaz, Leandro Desabato, Nicolás Domínguez y Matías Vargas; Federico Andrada y Maximiliano Romero. DT: Omar De Felippe.



Gol en el segundo tiempo: 20m. Álvarez (AT).

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio Gonzalo Freitas por Miloc (AT), 18m. Jonathán Cristaldo por Romero (V), 19m. Rafael García por Blanco (AT), 23m. Fabricio Alvarenga por Cubero (V), 31m. Gervasio Núñez por Álvarez (AT) y Lucas Robertone por Desábato (V).

Amonestados: Amor (V). Miloc (AT).

Incidencias: En el segundo tiempo, 4m. Vargas (V) erró un penal y 16m. Cabral (AT) expulsado por doble amarilla.



Arbitro: Facundo Tello.

Estadio: 15 de Abril (Unión de Santa Fe).