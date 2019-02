Bauza, dolido: “Los dirigentes de Central no saben de fútbol”

El ex director técnico de Rosario Central, Edgardo Bauza, habló en exclusiva con el periodista Alejandro Cachari para Radiópolis (Radio 2) y en una extensa charla aseguró que se fue con “calentura” porque lo echaron. “Se equivocaron y tomaron una decisión apresurada”, dijo y agregó: “Los dirigentes de Central no saben de fútbol”.

Bauza contó que vio la eliminación del conjunto canalla en la Copa Argentina y afirmó que “me dio mucha pena ver perder a Central con un equipo que en teoría debería haberlo ganado”.

Cuestionó la designación de Paulo Ferrari -con quien reconoció que no tenía diálogo- y consideró: “El Loncho no tenía la experiencia para torcer una situación tan difícil como lo tocó”. En cambio, mencionó al Kily González y su buena relación con el plantel.

Para el Patón, “fue una prueba con lo que pasó” en la caída del martes a la noche. “Me duele mucho lo que pasó pero la historia la va escribir lo que haga Central de acá en adelante, tiene partidos muy importantes”.

Incluso se preguntó qué pasará con Ferrari si no obtiene un buen resultado en el corto plazo. “Esperá que pasé el partido de Belgrano porque se están manejando con resultados. ¿Qué van a hacer, lo van a sostener?, ojalá que lo sostengamos. La gente se va a ser muy difícil el día del partido”.

Sobre la reunión del sábado pasado que duró “20 minutos”, cuando presidente y vice le comunicaron su despido, dijo: “No pensaba que iba a pasar eso pero bueno esto es fútbol y pasó. Ya está decidido y es historia, me parece que no era el momento”. Señaló que su equipo “no jugaba quizás muy bien pero daba muestras de mejora”.

“El club se equivocó y tomó una decisión apresurada. La calentura ya se me pasó”, abundó Bauza y cuando Cachari le repreguntó si ese encuentro no había sido cordial, respondió sin caset: “No, qué va ser cordial. Bueno, sí, no nos peleanos ni nada. Les di la mano, me levanté y me fui”.



Bauza aclaró que estaba cómodo en Rosario, que pensó en irse después de ganar la Copa Argentina pero creyó que el equipo “podía crecer aún más” y negó una mala relación con Marco Ruben. "Era buena, muy buena, no sé por qué (el mito de la mala relación). Eligió irse y no estaba muy convencido para irse", señaló.

En otro tramo de la extensa entrevista, el DT volvió a la carga contra los dirigentes: “Nunca supieron que hice 108 goles ni que fui el máximo goleador ante Newell's”. “Para mi no entienden de fútbol: los dirigentes de Central, la mayoría, no sabe de futbol”.

Consideró que los directivos “tienen que saber para sentarse a hablar y para escuchar al técnico” y diferenció: “Con (Marcelo) Tinelli podés hablar de fútbol tranquilamente, con (Matías) Lamens también. Con (Claudio Chiqui) Tapia, poco pero hablé, sabe bastante, al menos sabe lo que quiere”.

"Tengo dos o tres ofertas pero quiero descansar”

Sobre su futuro, el ex técnico de la selección dijo que lo llamaron para dirigir a Arabia Saudita pero se negó. “Me llamaron para ver si quería y les dije que no. Me voy a Quito, voy a estar tranquilo, voy a ver a Liga y voy a ver qué hago, voy a esperar. Tengo dos o tres ofertas pero quiero descansar”, dijo.

Resaltó a Mario Kempes como ídolo canalla y a Don Ángel Tulio Zof como “uno de los mejores técnicos que tuve, tranquilo para explicar las cosas, me quedó mucho de él”.

Calificó a Newell's como “un rival necesario en la ciudad, para mi significó mucho porque hice muchos goles, y es algo importante, es el rival de toda la vida, se necesitan permanentemente”.

"Les pude dar una vuelta olímpica”

Al cierre de la nota, Bauza volvió a desnudar el dolor por cómo se dio su fin de ciclo: “Habíamos salido campeón después de tanto años. Si bien pensé (en dejar el club en ese momento) quería quedarme acá. No tanto por la Copa Libertadores, que es tan difícil, tenía la ilusión que Central podía seguir creciendo como equipo, no se pudo”.

Por último, agradeció a la “gente que me llenó de cariño y les pude dar una vuelta olímpica”.