Bauza, en la previa del clásico: “A Newell's hay que atacarlo”

Edgardo Bauza no habló en conferencia de prensa el sábado a la noche, luego del empate de su Central contra Aldosivi. Pero este lunes, en la previa del clásico rosarino que se disputará el domingo en el Parque Independencia, atendió el llamado de Radio 2 y dejó picando varias cuestiones importantes de cara al duelo con Newell's. El Patón explicó por qué no tuvo contacto con los medios el sábado, confirmó a varios jugadores en el equipo que jugará el clásico y tiró una frase contundente: “A Newell's hay que atacarlo”, dijo.

Bauza habló con los periodistas Luis Ricossa y Alejo Mazotti, en el programa Zapping Sport (Radio 2). En primer lugar, aclaró su ausencia en la sala de prensa el sábado: “Yo fui para la conferencia de prensa, a la sala, y no había nadie. Entonces me retiré, así de simple”, comentó. Luego, con un sonrisa, agregó: “Cuando me llamaron para que fuera ya me había ido del estadio”.

Nombres que se confirman

Después, el Patón se metió de lleno en el clásico que se viene el fin de semana en el Parque: “Estamos trabajando, todavía faltan varios días para ese partido. Entre jueves y viernes vamos a tener el equipo para llegar al día del partido de la mejor forma”, dijo.

También aceptó hablar de nombres propios. Sobre Germán Herrera, un jugador clave en los últimos clásicos que no estuvo ante Aldosivi por una fatiga muscular, anticipó: “Yo creo que lo voy a tener”.

“Los que tenemos seguros afuera del partido son (Néstor) Ortigoza, por la suspensión, y (Diego) Bécker por la lesión. Mañana vamos a hacer un poco de fútbol para evaluar las alternativas que tenemos”, continuó.

Respecto de la defensa, donde Bauza hizo cambios, confesó: “Yo creo que este partido va a jugar Barbieri, está trabajando bien, es un muy buen jugador. No tiene problemas de lesión, ya hace dos semanas que está trabajando sin problemas”. Acerca del ex Racing, analizó que “es ordenado; es un jugador bastante seguro”.

Acerca de Fernando Zampedri, el delantero que protagonizó la novela de la semana pasada por su frustrado pase a Independiente, el técnico canalla aseguró que “ya está pensando en el partido del domingo, que seguramente va a jugar”.

Y añadió que el delantero colombiano Duván Vergara, el último en incorporarse a Central, el Patón explicó que “ha tenido un problema muscular, pero entre mañana y pasado va a estar bien”. Y adelantó: “Yo creo que va a ir al banco”.

El entrenador auriazul evaluó el rendimiento de los futbolistas extranjeros que se sumaron al plantel, como Jarlan Barrera y el propio Vergara: “Hay cuatro o cinco jugadores que han llegado hace muy poquito, están tratando de ganarse un lugar, pero es difícil acostumbrarse al fútbol argentino, que es distinto”, dijo.

Y agregó que “el fútbol argentino es diferente a todos en Sudamérica. Es más físico, se juega mucho más fuerte. El jugador que no es argentino, cuando llega acá no se adapta de un día para otro”.

“Obviamente que Ortigoza es un hombre importante por todo el manejo que le da a la pelota. Pero bueno, en su lugar va a jugar Gil, que es un jugador que no tiene tanto manejo de pelota, pero aporta mucho más despliegue”, expresó el Patón.

“Dos equipos parejos”

A Bauza le preguntaron cómo ve este clásico de acuerdo al nivel que tienen Central y Newell's en este arranque de año: “Yo creo que los dos equipos están parejos, no creo que haya grandes diferencias”.

Después, el Patón de la jugó un poco más: “Newell's es un equipo peligroso de mitad de cancha hacia adelante, hay que tener cuidado con eso. Pero también hay que atacarlo porque, al ir tanto para adelante, defendiendo tiene algunos problemas”, evaluó.

“En Central siempre te exigen más; más allá del título que logramos, que pocos lo esperaban pero lo ganamos. Tenemos un clásico importante por delante, pero también tenemos una final con Boca, Copa Libertadores y muchos desafíos importantes”, destacó el experimentado DT.

Sobre su futuro en el club de Arroyito, anticipó que “la idea es terminar la Copa Libertadores y después vamos a ver cómo seguimos”.

“Los dos partidos que vienen, contra Newell's y River, van a ser importantes para definir nuestra posición final en la Superliga”, finalizó el Patón.