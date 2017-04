Bermúdez contó que le ofreció renovar a varios jugadores

El presidente de Newell's, Eduardo Bermúdez, utilizó toda su verborragia cuando le indicaron que desde China vendrían con una montaña de dólares para llevarse a Nacho Scocco y Maxi Rodríguez en junio: “Que los chinos se vayan pegando la vuelta, Scocco no se vende y con Maxi ya estuve hablando hoy y no se va a ir”, anticipó.

El mandamás del club del Parque Independencia confió que ya les comunicó a dos defensores que llegaron como refuerzos que se van a quedar por varias temporadas más: “Ya les dije a Moiraghi y a San Román que vayan renovando por tres años más el contrato de alquiler”, tiró.

Pero no fue tan optimista con Facundo Quignon: “El problema lo tenemos con Quignon, porque San Lorenzo pretende mucha plata y el jugador se quiere ir a Europa”, apuntó.

“También estuve reunido con Seba Domínguez y le ofrecí un año más de contrato”, confió el presidente. Y añadió que “el plantel hay que mantenerlo; hay que vender jugadores para subsistir, pero esto es pasión”.

“Yo no voy a AFA, no voy a la Superliga, me quedo a trabajar en Newell's”, sentenció.

Encantado con Osella

Eduardo Bermúdez no se cansa de elogiar al actual entrenador de Newell's por el trabajo que está haciendo: “A pesar de que la gente diga que el equipo a veces juega mal, Osella siempre sabe lo que hace. El otro día a Arsenal lo esperó porque si lo salís a buscar te puede ganar. Y se vino a Rosario con tres puntos”, dijo.

“Yo dije desde un principio que me iba a instalar en Bella Vista. Previo a las elecciones hablábamos de un promedio de 1,4 y hoy hemos llegado”, comentó el máximo dirigente leproso.

“Nosotros teníamos que acomodar la parte del fútbol, ahora conseguimos el equilibrio que buscábamos y vamos por el orden institucional”, finalizó.

El partido con el Pincha

En Newell's hay revuelo por la programación del partido de la próxima fecha con Estudiantes, que finalmente se jugará el sábado a las 11 de la mañana por un espectáculo masivo organizado ese mismo día en el Hipódromo, muy cerca del ingreso al Coloso. Este lunes habló el presidente leproso Eduardo Bermúdez y fue contundente: “¿Qué tenemos que ver nosotros con Soy Luna o con Estudiantes que tiene que jugar por la Copa?; nosotros queremos jugar”, disparó.

“Nosotros queremos jugar el sábado, no tenemos nada que ver con Soy Luna ni con Estudiantes que juega por la Copa”, insistió Bermúdez en diálogo con el programa Zapping Sport (Radio 2), tratando de marcar la cancha ante los rumores de una posible postergación.

“Nosotros queremos jugar, no queremos que se suspenda el partido porque venimos con ritmo”, fundamentó el titular leproso. “No es culpa nuestra que haya un espectáculo en el Hipódromo, les ofrecimos cerrar la puerta 4 y poner más policías para evitar problemas”, agregó.

“Estudiantes quiere postergar el partido para que lo pongan en una fecha donde no tengan partidos de Copa”, afirmó Bermúdez. “Ya me hablaron de Estudiantes y de AFA, yo les dije que el partido no lo postergo, se creen que yo mastico vidrio”, tiró.