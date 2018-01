Bernardello: "Necesitamos enfocarnos en la Súperliga"

El volante Hernán Bernardello fue presentado este viernes como el nuevo refuerzo del equipo que dirige Juan Manuel Llop. Manifestó estar "ilusionado" con su tercer paso por el club y destacó que más allá de las competencias que se avecinan, la Lepra deberá "hacer un importante colchón de puntos" en la Superliga para "estar tranquilos".

En conferencia de prensa, el mediocampista señaló que está "feliz de estar nuevamente" en Newell's. "Estoy ilusionado, ansioso. Quedarme acá otra vez hace que mi familia esté feliz. Tengo 31 años y con esta camiseta uno no quiere irse nunca, por más que eso depende de un montón de factores. Uno siempre se quiere quedar", comentó.

Bernardello advirtió que si bien el equipo afrontará la Copa Argentina y Sudamericana además del certamen local, se deberá "hacer un importante colchón de puntos para estar tranquilos". "La Sudamericana y la Copa Argentina son importantes, dan prestigio. El torneo será fundamental, necesitamos enfocarnos en la liga", agregó.

Por último, dijo que no mantuvo comunicación con el ChochoLlop al tiempo que recordó su último paso por Newell's, donde señaló que no tuvo su "mejor año" desde que juega al fútbol. "Tuve problemas familiares que me afectaron, pero no es excusa. Ahora estoy con la mayor ilusión y voy a intentar ayudar", finalizó.