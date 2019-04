Bidoglio y una triste despedida: "Vendrá otro técnico, pero sigo confiando en este plantel"

Héctor Bidoglio dirigió esta tarde su último partido al frente de Newell's. Y lo hizo con una caída muy dolorosa. Desde mañana, la dirigencia se abocará de lleno a la búsqueda de un nuevo entrenador para afrontar la próxima temporada, en la que la Lepra luchará por la permanencia.

"Esta derrota me deja todas las sensaciones negativas. Cuando el partido se desordenó no supimos controlarlo. Desde lo táctico obviamente soy totalmente responsable. Y volvimos a lo de siempre, a que haya falta de confianza", manifestó.

Héctor declaró: "No me arrepiento porque desde un principio sabía que iba ser difícil, que era un momento austero, que no íbamos a poder traer muchos jugadores. Pero sigo confiando en este plantel".



"Me queda esa fea sensación de que por momento, en los primeros partidos, encontramos el fútbol que queríamos, pero fuimos perdiendo confianza. Me queda eso, el lamento de no poder habernos ido con otra imagen futbolística", añadió.

Silva fue el verdugo leproso con dos tantos. (FotoBaires)



Según el ya ex conductor del primer equipo, "está claro que estos chicos tienen mucha calidad, mucho talento, pero no están para pelear solos este momento. Este equipo necesita jugadores de jerarquía para potenciarlos".

"Hay un grupo con ganas de trabajar, de seguir peleándola. Estoy convencido de que va a salir de este mal momento futbolístico, van a venir buenos tiempos porque hay una buena camada, aunque necesita estar rodeada de jugadores de jerarquía", cerró.