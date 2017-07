Brian Sarmiento fue presentado como nuevo jugador de Newell's

Brian Sarmiento habló con Zapping Sport (Radio 2), este jueves mientras recorría los último kilómetros de la autopista Buenos Aires-Rosario, para pasar por la revisión médica y para convertirse oficialmente en nuevo jugador de Newell's. “Estoy contento porque estoy a punto de cumplir un sueño, ojalá que esté todo bien”, destacó el extrovertido futbolista que esta semana fue uno de los personajes destacados por su participación en el Bailando. Y tiró: “Quiero jugar con la número 10”.

El ex volante de Banfield confirmó que tenía un pre-acuerdo con la Lepra: “Sí, había dado la palabra que iba a jugar acá en Newell's, vi a los dirigentes y al técnico entusiasmados con mi llegada así que eso me convenció”.

Otro dato jugoso de la nota fue el pedido que Sarmiento le hizo al utilero de Newell's Pancho Aquilano: “Me gustaría que me den la 10, la que usaron grandes del fútbol empezando por Maradona. Ahora la usó el Gato (Formica), que es otro grande, y espero que no tengan problema en que use ese número”, confió.

Un minuto después, Aquilano se comunicó con los periodistas Luis Ricossa y Alejo Mazzoti para comentarles que “la 10 está asegurada” para Brian.

“Todavía no caigo que estoy yendo para allá, que estoy haciendo la mudanza con mi hermano”, confesó. Y hasta relató que estaba “todo transpirado y con un olor a chico bárbaro” porque se le había roto el aire acondicionado del auto.

El rosarino habló de su ilusión al llegar a la Lepra: “Yo siempre digo que los sueños hay que perseguirlos; me toca en una edad justa, porque en lo emocional estoy pasando por un muy buen momento”.

Brian destacó que “por suerte voy a jugar en el club de mis amores, del que soy hincha de chiquito”.

Con respecto a su intervención en el programa de Marcelo Tinelli y su forma de mostrarse en las redes, aclaró: “Yo soy así, que se queden tranquilos que siempre entreno al máximo y doy todo en la cancha”.

“Disfruto día a día lo que me va pasando, el jugador de fútbol siempre está expuesto a la crítica. Yo en cada entrenamiento y en cada partido dejo todo, después trato de disfrutar de la vida”, expresó.

Sarmiento aceptó que en Rosario no podrá tener tanta exposición como en Capital Federal: “Cuando tengo que cambiar de club, siempre hago un balance entre los pro y los contra. Ir a Rosario es cambiar mi tipo de vida, no voy a poder hacer lo mismo que hacía en Buenos Aires por la exposición y por como se vive el fútbol en la ciudad”.

Aunque luego agregó que “lo importante es que va a estar mi familia y mis amigos para hacerme sentir bien”.

Brian también se ilusiona con jugar junto a Maxi: “Para mí sería un orgullo compartir el vestuario o la cancha con Maxi Rodríguez. Ojalá que pueda arreglar su situación para que todos podamos disfrutar de él”, contó.

Por último, dejó un mensaje a los hinchas: “Voy a ser un hincha adentro de la cancha que va a defender la camiseta a muerte”.