Caranta también cruzó a Speciale: "Esto le hace daño a Central"

La bomba que Norberto Speciale, ex presidente de Central, tiró la semana pasada sobre la final perdida por el equipo en 2014 ante Huracán sigue generando repercusiones. Y esta vez, fue el arquero de entonces, Mauricio Caranta, quien cruzó con los tapones depunta al ex dirigente.

"No quisiera escucharlo. Si querés lo hablamos una hora, pero no quiero escucharlo porque estas cosas le hacen daño a la institución", dijo el ex golero en Zapping Sport.



"No estoy de acuerdo con lo que dijo y no es verdad", destacó, haciendo referencia a lo dicho por el ex presidente, que afirmó que el plantel entró desconcentrado porque la dirigencia actual les había quitado los premios que él había prometido.

El arquero de Talleres agregó: "No me voy a prestar a que le hagan daño a la institución. Todo esto es parte de la cultura previa a las elecciones. Ojalá se termine. Hay muchas cosas que se dicen, que no son verdades y ni hace falta aclararlas. Y hay gente que disfruta de que eso fuese cierto eso. Lo único que hacen es dañar a la institución".

Sobre el tema en cuestión, narró: "Premios hay en todos los campeonatos. Lo único que se discuten son los números. Yo lo sigo desmintiendo. No vale la pena hablar de eso. Coincido con el Loncho", dijo, en relación a la dura respuesta que Paulo Ferrari emitió.

"Fue algo que me dolió. De todas las finales que me tocó perder, fue la que más me dolió. Por cómo se dio, por lo que significaba para todos", aportó.

Caranta aclaró que tiene con Speciale una gran relación. "Él es un referente de Central, porque le tocó llegar en un momento muy difícil del club. Y además siento un gran aprecio por él, por Julio Colabianchi, grandes personas. Pero claramente ésto llega un momento institucional que es más político que otra cosa".