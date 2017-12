Carloni: "En materia de refuerzos, buscaremos más calidad que cantidad"

Ricardo Carloni, vicepresidente de Central, explicó en Zapping Sport (Radio 2) que en este mercado de verano buscarán "más cantidad que calidad" de refuerzos, al tiempo que aceptó que José Chamot y Kily González podrían sumarse a colaborar en el fútbol de la institución.

"Sobre refuerzos, no hemos hablado con Leo en profundidad. Lo haremos la semana que viene. Pero él pone mucho énfasis en inferiores, porque hay varios jugadores que él conoce", dijo el dirigente.

Carloni aceptó que "quizás, en algún puesto debamos reforzar, pero no es algo que se necesite en cantidad. Sí nos enfocaremos en la calidad. La semana que viene tendremos una listita de nombres".

Acerca de la chance de que dos ex jugadores se acoplen al club, dijo: "Lo de Chamot y el Kily es algo que se viene hablando y puede haber novedades. No me quiero adelantar porque esto lleva un proceso, queremos ser respetuosos para que se pueda definir y luego informar".

"A Chamot ya lo conocemos, el Kily es un amigo de la casa, tenemos contacto permanentemente. Estamos hablando", añadió.

Y cerró sobre la posibilidad de que varios jugadores del plantel no sigan en la entidad: "Rescindir es una posibilidad, aunque no quiero dar nombres: quiero ser respetuoso. Es un tema delicado, porque cuando transitemos ese camino, el cuerpo técnico debe llamarlos y darles sus explicaciones, sería muy imprudente de mi parte hablar ahora".