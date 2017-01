Carloni: “Está cerca de llegar un zaguero del exterior”

Rosario Central también está buceando en busca de refuerzos por las aguas (aún calmas) del mercado de pases del fútbol argentino. Mientras se dispone a vender a Walter Montoya, la dirigencia analiza opciones y, según su vicepresidente Ricardo Carloni, está cerca de abrochar a su primera incorporación.



“Buscamos un zaguero y un volante derecho. Lo del defensor ya va a empezar a definirse, estamos trabajando con eso. No puedo darles mayores precisiones, pero es un jugador del exterior”, tiró el dirigente en Zapping Sport por Radio 2.



En cambio, lo del mediocampista parece atado a lo que pase con Montoya: “Por el volante tenemos que esperar la definición de lo de Walter. Tenemos nombres en carpeta, pero queremos esperar”, señaló.



A propósito de la transferencia del chaqueño, en las últimas horas surgieron los nombres de Sassuolo de Italia y Atlético Madrid entre los supuestos interesados: “Se habla y hay rumores. Pero no llegó nada oficial. Todavía tenemos tiempo, estamos analizando”, dijo Carloni.



Y aceptó que hay “concretamente tres propuestas: la de River, Boca y Genoa. La de Boca es interesante porque entra un jugador como Zuqui, pero la política es intentar vender al exterior y por eso le hicimos una contrapropuesta al club italiano, sobre todo porque necesitábamos algunos avales que aún no llegaron. Plazos no hay”.