Central falló en los penales y se quedó sin Copa Desafío

Fue 4-3 para Talleres en los tiros desde los doce pasos, tras un partido aburrido en el que el equipo de Paolo Montero no jugó bien.

Rosario Central no pudo con Talleres en la Copa Desafío, que se jugó en Mar del Plata, y tras un empate 1-1 en los 90 minutos el triunfo fue para los cordobeses en los penales.

