Cetto: "Caruzzo hoy no está dentro de las posibilidades"

El director deportivo de Rosario Central, Mauro Cetto, contó detalles de las gestiones que aún sostiene la dirigencia canalla para seguir reforzando al plantel, al tiempo que le bajó las expectativas a otras que parecían encaminadas.



Sobre la chance de Matías Caruzzo, explicó que "me llevo bien con él porque jugamos juntos, pero es titular para el DT de San Lorenzo y la salida de allá no debe ser fácil. Por ahora no está dentro de las posibilidades. Por los números y porque su club no lo libera".



"Marcadores centrales necesitamos uno o dos. Y Jonathan Galván es una posibilidad. Esperamos tener novedades esta semana de la gente de Aldosivi. Va a ser una gran oportunidad para él", destacó.



En el mediocampo, el apuntado es Leonardo Gil: "Estamos hablando con él, es un jugador cuyo pase es mitad de Olimpo y mitad de Estudiantes, por lo que hay que negociar con los dos, algo que no es fácil. Es una de las posibilidades porque nos da soluciones en ofensiva también".



En relación a Néstor Ortigoza, comentó: "Tengo una muy buena relación con él. Pero no tomó ninguna decisión ni firmó con ningún otro equipo. Nos pidió tiempo, pero nosotros le pedimos que nos entendiera a nosotros. No lo descarto, pero nos volcamos a otros jugadores, como Romero".



"En ofensiva, con Zampedri ya estaríamos en cuanto a delanteros. En los volantes, lo estamos analizando. Gil aporta mucho en ofensiva, pese a no ser enganche.Igual, la prioridad es la defensa, donde perdimos mucho".



Consultado por el puesto de arquero, comentó: "La negociación por Ruso Rodríguez no está caída, pero es difícil. El precio que pone Independiente es un poco alto para lo que nosotros podemos pagar. Si no llegamos a un acuerdo pronto, deberemos ir a buscar otras alternativas".



Y en ese sentido, no dio ningún nombre: "Nos abocamos a lo del Ruso por respeto a él, que quiere seguir acá. Si se cae acá, veremos otra opción. A Caranta y a otros arqueros nos han ofrecido, pero hasta que no se defina lo de Rodríguez, no profundizaremos en otros nombres"-



