Chapecoense no usará los números de sus tres sobrevivientes

Los números de las camisetas de Alan Ruschel, Helio Neto y Jackson Follman, los tres futbolistas que sobrevivieron al accidente aéreo sufrido por el plantel del club brasileño Chapecoense el 28 de noviembre pasado, no serán utilizados en esta temporada.



La Comisión Directiva hizo el anuncio y por lo tanto la casaca 89 de Ruschel, la 4 de Neto y la 40 de Follman, quien no volverá a jugar tras sufrir la amputación de la pierna derecha, no serán usadas por Chapeconse en 2017, señaló Globo Esporte.



"Decidimos con toda la Comisión Directiva que nadie usará esas camisetas. Más que un homenaje es por la expectativa que tenemos de que Ruschel y Neto vuelvan a jugar. Follman lamentablemente no podrá hacerlo, pero comenzará a trabajar en el club con nosotros realizando una tarea digna de su grandeza como profesional y ser humano", dijo el presidente del club, Plinio David De Nes Fliho.



El avión que trasladaba al plantel de Chapecoense, junto a dirigentes, invitados y periodistas, se estrelló contra un cerro del departamento de Antioquia, en el noroeste de Colombia, al quedarse sin combustible, en la previa a la final de la Copa Sudamericana entre el equipo brasilero y Nacional de Medellín.



Chapecoense, que fue consagrado campeón de la Copa Sudamericana por la Conmebol, jugará este año el torneo estadual, la Copa de Brasil, el certamen brasileño (Brasileirao), la Copa Libertadores, la Copa Suruga Bank en Japón y la Recopa Sudamericana.