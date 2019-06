El seleccionado de fútbol de Colombia superó este domingo por 1-0 a su par de Paraguay, en el marco de la tercera y última fecha y se adjudicó la zona B de la Copa América Brasil 2019.



El representativo colombiano, dirigido por el portugués Carlos Queiroz, mostró paso sin fallas en esta etapa clasificatoria del evento continental, ya que cosechó 9 puntos, producto de tres triunfos seguidos.



En el estadio Arena Fonte Nova de la ciudad de Salvador, el equipo ganador encarriló la victoria a partir de una conquista del mediocampista Gustavo Cuellar, a los 31 minutos de la primera etapa.



Colombia había superado, anteriormente, a la Argentina (2-0) y Qatar (1-0).



Por su lado, Paraguay finalizó tercero en el grupo, con apenas 2 unidades conquistadas, producto de sendos empates ante Qatar (2-2) y Argentina (1-1), aunque su clasificación a cuartos de final está complicada.



El equipo dirigido por el cordobés Eduardo Berizzo necesita que este lunes empaten los seleccionados de Japón y Ecuador, por la zona C, para meterse como uno de los mejores terceros del certamen.



Síntesis



Paraguay: Junior Fernández; Iván Piris, Gustavo Gómez, Junior Alonso y Santiago Arzamendia; Richard Sánchez, Rodrigo Rojas y Matías Rojas; Miguel Almirón; Derlis González y Oscar Cardozo. DT: Eduardo Berizzo



Colombia: Alvaro Montero; Santiago Arias, Cristian Zapata, Jhon Lucumi y Cristian Borja; Jefferson Lerma y Juan Guillermo Cuadrado; Gustavo Cuellar, Edwin Cardona y Luis Díaz; Radamel Falcao García. DT: Carlos Queiroz



Gol en el primer tiempo: 31m. Cuellar (C)



Cambios en el segundo tiempo: antes del inicio, Cecilio Domínguez por M. Rojas (P); 12m. James Rodríguez por Cuadrado (C); 17m. Juan Iturbe por R. Rojas (P); 20m. Duvan Zapata por Falcao García (C), 36m. Oscar Romero por Derlis González (P); 39m. Wilmar Barrios por Cardona (C)



Amonestados: Borja, Lucumi (C) Arzamendia (P)



Estadio: Arena Fonte Nova (Salvador)



Arbitro: Víctor Carrillo (Perú)