Cómo les fue a los argentinos en el sorteo de la Sudamericana

El sorteo determinó las 22 llaves iniciales con partidos de ida y vuelta que completarán la primera fase y para la segunda se agregarán los 10 equipos eliminados de la Copa Libertadores de América (dos de la tercera fase y los ocho terceros de los grupos).Los 32 equipos se dividirán en 16 llaves que competirán por un lugar en los octavos de final, siempre con el sistema de partidos ida y vuelta, y así sucesivamente hasta llegar a la final.La Copa Sudamericana 2017 comenzará el 28 de febrero y finalizará el 13 de diciembre. Los cruces de los conjuntos nacionales para esta primera etapa quedaron así:Independiente-Alianza Lima (Perú)Racing-Rionegro Águilas (Colombia)Huracán-Deportivo Anzoategui (Venezuela)Gimnasia y Esgrima de La Plata-Ponte Preta (Brasil)Arsenal-Juan Aurich (Perú)Defensa y Justicia-San Pablo (Brasil)Argentina, con seis equipos, es el país con más representantes entre los 44 clasificados a la primera fase del certamen que, en principio, no contará con el defensor del título, ya que Chapecoense de Brasil, declarado campeón tras la tragedia aérea que dejó como saldo a 71 muertos, disputará la Copa Libertadores de América.Las restantes llaves de la primera fase, en la que no se cruzarán equipos de un mismo país, son las siguientes:Nacional Potosí de Bolivia - Sportivo Huancayo de PerúSportivo Luqueño de Paraguay - Deportivo Cali de ColombiaPetrolero de Bolivia - Universidad Católica de EcuadorDefensor Sporting de Uruguay - Liga de QuitoEverton de Chile - Patriotas de ColombiaSol de América de Paraguay - Estudiantes de CaracasCerro Porteño de Paraguay - Caracas FC de VenezuelaOriente Petrolero de Bolivia - Deportivo Cuenca de EcuadorCorinthians de Brasil - Universidad de ChileBoston River de Uruguay - Comerciantes Unidos de PerúO'Higgins de Chile - Fuerza Amarilla de EcuadorDeportes Tolima de Colombia - Bolívar de BoliviaPalestino de Chile - Atlético de VenezuelaDanubio de Uruguay - Sport Recife de BrasilCruzeiro de Brasil - Nacional de ParaguayLiverpool de Uruguay - Fluminense(Los nombrados en primer término cierran la llave de visitante).

