Cómo quedaron los cruces de octavos de la Champions League

Este lunes se llevó a cabo el sorteo de las llaves de octavos de final de la Liga de Campeones de Europa. En Nyon, Suiza, quedaron establecidos los choques de la instancia siguiente a la de grupos, con cruces destacados como Real Madrid-PSG y Chelsea-Barça.

Los partidos de ida se jugarán entre el 13-14 y 20-21 de febrero, mientras que las revanchas serán entre el 6-7 y 13-14 de marzo.



Los duelos serán:



Juventus- Tottenham

Basilea- Manchester City

Porto- Liverpool

Sevilla- Manchester United

Real Madrid- París Saint Germain

Shakhtar D- Roma

Chelsea- Barcelona

Bayern Múnich- Besiktas



El panorama



Barcelona de Lionel Messi se medirá con Chelsea de Inglaterra, y Real Madrid, actual bicampeón, se enfrentará con el millonario París Saint Germain del brasileño Neymar, según el sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa que se llevó a cabo hoy en la sede de la UEFA en la ciudad suiza de Nyon.



Barcelona, que finalizó como líder del grupo D, con 4 victorias y dos empates, se las tendrá que ver con el complicado Chelsea inglés del entrenador italiano Antonio Conte, que terminó segundo de la zona C detraś del club Roma.



Los catalanes, punteros invictos de la Liga española, jugarán la ida en Stamford Bridge, escenario de buen recuerdo para el equipo "culé", aquel del gol agónico de Andrés Iniesta que le dio el pase a la final de la Champions de 2009.



Real Madrid, que alzó el trofeo en las últimas dos ediciones, sufrió las consecuencias de una primera fase irregular y se enfrentará con uno de los grandes aspirantes a arrebatarle el título, el PSG francés, el club que invirtió 450 millones de dólares en el brasileño Neymar y donde brilla el francés Kilyan Mbappe.



Asimismo, el sorteo deparó partidos muy complicados para los equipos que tienen representantes argentinos, ya que Sevilla, dirigido por Eduardo Berizzo y con Ever Banega, Gabriel Mercado, Nicolás Pareja, Guido Pizarro, Javier Correa y Walter Montoya, fue escolta del E y se cruzará con Manchester United, de Sergio Romero y Marcos Rojo, primero del A.



El londinense Tottenham Hotspur, conducido por Mauricio Pochettino y que cuenta con Erik Lamela, Juan Foyth y Paulo Gazzaniga, sorprendió al ganar la zona que compartía con el Madrid y se tendrá que eliminar en la próxima fase con Juventus, que fue escolta de los catalanes y cuenta con los goles de Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala.



Manchester City, conducido por el español Pep Guardiola, el equipo de mejor arranque de temporada en el fútbol europeo, que cuenta con Sergio Agüero y Nicolás Otamendi, se medirá ante Basilea de Suiza, una de las revelaciones de la primera fase, que fue segundo de Manchester United y dejó fuera de competición a CSKA Moscú y Benfica.



Roma, que tiene en sus filas a Federico Fazio y Diego Perotti, en la última fecha le arrebató el liderazgo del grupo C a Chelsea y se cruzará con Shakhtar Donestk, donde juegan Facundo Ferreyra y Gustavo Blanco Leschuk, que sueña con jugar como local la final del 26 de mayo de 2018 en el estadio Olímpico de Kiev.



Los dos partidos restantes de los octavos de final los disputarán Bayern Munich ante Besiktas de Turquía; y Porto de Portugal frente al Liverpool inglés.