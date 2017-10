Cómo quedaron los repechajes en Europa

El Mundial de Rusia 2018 se acerca y este martes, se sortearon los cruces del repechaje europeo. En la sede de la FIFA en Zurich, quedaron determinados las llaves que definirán a otros cuatro clasificados a la gran cita del añom venidero.





El más saliente de los duelos será el que deberá afrontar Italia ante Suecia, que era uno de los rivales, en principio, más potentes a los que se podía enfrentar el equipo de Giampiero Ventura.Los suecos quedaron segundos de su grupo tras Francia y por delante de Holanda y han sido la selección más goleadora entre las que han acudido a la repesca europea (26 tantos en la fase de clasificación).El sorteo fue conducido por la presentadora mexicana Vanessa Huppenkothen junto al ex internacional español Fernando Hierro, que jugó tres fases finales mundialistas y extrajo las bolas de los dos bombos.Contó con cabezas de serie (Suiza, Croacia, Dinamarca e Italia) de acuerdo a la clasificación FIFA, pero tal condición no les otorgaba obligatoriamente la vuelta en su cancha.Los partidos de ida se jugarán entre el 9 y el 11 de noviembre, mientras que los desquites serán del 12 al 14 de noviembre.Irlanda del Norte - Suiza (9 y 12* de noviembre) - Irlanda del Norte no aparece en el Mundial desde México 1986.Croacia - Grecia (9 y 12 de noviembre) - Los griegos son especialistas en este tipo de eliminatorias y podrían acceder a su tercer mundial consecutivo por esta vía.Suecia - Italia (10 y 13 de noviembre)Dinamarca - República de Irlanda (11 y 14 de noviembre) - Los irlandeses no juegan el mundial desde 2002)Bélgica, Inglaterra, Francia, Alemania (vigente campeona), Islandia, Polonia, Portugal, Rusia (anfitriona), Serbia, España, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Egipto, Irán, Japón, México, Nigeria, Panamá, Arabia Saudí, Corea del Sur, Uruguay.Cuatro equipos europeos de repechaje.Tres clasificados africanos que se confirmarán en noviembre.Ganadores de playoffs entre Honduras vs. Australia y Nueva Zelanda vs. Perú.