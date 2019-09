Como siempre en un clásico rosarino, Central y Newell's tenían mucho para perder y el duelo de este domingo presentaba el plus de la lucha por no descender que ambos priorizan. Por eso, el empate 1 a 1 en el Gigante de Arroyito no le sentó mal a ninguno de los dos a la luz de otros resultados.

En esta fecha 6 perdieron tres rivales directos que se enterraron en la tabla de los promedios: Central Córdoba de Santiago del Estero (1-2 ante Defensa), el Gimnasia de Diego Maradona (1-2 ante Racing) y Banfield (0-1 con Talleres).

.

Por esas caídas y con el punto que sumaron canallas y leprosos, quedaron más favorecidos que antes de esta fecha. Newell's se ubica afuera de la zona de pérdida de categoría (descienden tres equipos de forma directa), mientras que Central hoy debería jugar un desempate ante Banfield, de idéntico coeficiente.

Lo que viene

En las próximas tres fechas de la Superliga, Central visitará a Unión en Santa Fe, recibirá a Racing y luego viajará a Lanús, otro que no está muy lejos de los últimos puestos de esta tabla.

En tanto, Newell's se cruzará próximamente con dos rivales directos: por la 7ª fecha recibirá a Aldosivi y por la 9ª, a Banfield. En el medio deberá visitar al poderoso Boca.

Más datos en la sección de Estadísticas de Rosario3.