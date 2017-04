Con lo justo, Newell's ganó en Sarandí y le pisa los talones a Boca

En el segundo tiempo, Newell's no supo cómo administrar la ventaja y siguió jugando lejos de su mejor nivel. Los ingresos de Sills y Prediger (al inicio del segundo tiempo y a los 20 del complemento respectivamente) por la dupla de medios tampoco torció la historia y los de Grondona, con muy poco, terminaron dejando la sensación de que un empate no hubiera estado mal. Con estos tres puntos, Newell's alcanzó los 38 puntos en 19 partidos, superando al campeón de Gallego que en 2004 dio la vuelta con 36 unidades, y alcanzando al de Martino que ganó el Final 2013 con 38. La ilusión, más en lo matemático que en lo futbolístico, está firme.

Newell's hizo lo que debía: venció a Arsenal por 1 a 0, por la fecha 19 del torneo de primera división, y volvió a subirse al segundo escalón de la tabla de posiciones a dos puntos de Boca, que este fin de semana se las verá como visitante de Vélez. El único gol de la tarde lo anotó Ignacio Scocco a los 38 minutos de juego. La Lepra llegó a Sarandí con la intención de que se noten demasiado las diferencias que existen en la tabla de posiciones.Y la realidad que devolvió el trámite del partido es que eso no sucedió ni por asomo. El equipo de Diego Osella jugó uno de sus peores partidos, casi sin tenencia de pelota y apoyado de manera deliberada en la seguridad del arquero Pocrnjic y de los zagueros Moiraghi y Domínguez, que fueron los mejores. Así y todo, le bastó una inspiración de Maxi y la voracidad goleadora de Scocco para ganar un pleito vital para seguir peleando por la punta.

