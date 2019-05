Concina: "Kudelka es serio y tiene el perfil de juego histórico de Newell's"

Juan José Concina, secretario general de Newell's, dio detalles acerca de la llegada de Frank Kudelka al cargo de entrenador del equipo principal. Y también narró por qué Gabriel Heinze y Sebastián Beccacece no llegaron a la entidad.

"Consideramos que es el mejor para este momento de Newell's. Es un técnico que tiene el perfil del juego histórico del club, aparte de su seriedad: en todos los clubes en los que estuvo, hizo un buen papel", dijo Concina en El Tres.

En cuanto a los refuerzos que pedirá el nuevo conductor del plantel, el dirigente no dio pistas: "Obvio que fue uno de los temas que charlamos, pero lo empezaremos a trabajar desde el martes porque quiere ver los jugadores con los que cuenta".



La demora en la concreción del nuevo DT se debió, en parte, a la espera de Gabriel Heinze. Concina señaló: "No sólo lo esperamos porque lo pedía la gente, sino porque era una gran posibilidad que fuera el DT de Newell's. Siempre respetando sus tiempos".

"Hubo una señal, si no no íbamos a esperar en vano. No fue directamente con nosotros en persona, pero sí alguien cercano, amigo de él. Por eso esperábamos. Y no es que nos cansamos: tampoco podemos pretender que los ídolos de Newell's vengan cuando lo deseamos nosotros. Cada uno tiene sus tiempos y nosotros lo respetamos", agregó.

Lo de Beccacece también existió: "Con Sebastián no sólo tuvimos una charla con él, sino también con su representante. Pero finalmente nos expresó que tenía muchas ilusiones de seguir en Defensa y Justicia, que de hecho sigue siendo el entrenador", concluyó.