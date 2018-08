De Felippe tiene habilitados a los refuerzos, pero duda en utilizarlos

Omar De Felippe recibió buenas noticias en las últimas horas, pero esas novedades le crearon una gran duda. El DT de Newell’s tiene habilitados a los refuerzos que llegaron la semana pasada, pero duda sobre utilizarlos o no en el partido ante Defensores Unidos de Zárate, que se jugará este domingo a las 17.05 en Junín por los 16avos de la Copa Argentina.

En las últimas horas llegaron los TMS (transfers internacionales) del defensor Teodoro Paredes, el delantero Alfio Oviedo y el lateral zurdo Mariano Bíttolo.

La habilitación del lateral derecho Iván Piris era un poco más complicada porque dependía de Rayados de México, pero de todos modos De Felippe no pensaba usarlo ante el CADU porque todavía no está bien físicamente, ya que no venía haciendo pretemporada en grupo.

Por el momento, el entrenador leproso piensa en la formación que probó esta semana con: Ibañez; Luque, Callegari, Fontanini, Ferroni; Bernardello, Amoroso, Rivero, Fértoli; Figueroa, Lisandro Cabrera.

Además, Joaquín Torres y Luis Leal se están recuperando de lesiones y el técnico los quiere a todos diez puntos para el arranque de la Superliga, que será el próximo viernes a las 19 ante Vélez en Liniers.