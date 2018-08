De Felippe: "Quiero vivir un clásico por la pasión que se siente"

El entrenador de Newell's, Omar De Felippe, habló mano a mano con El Tres y aunque habrá que esperar a febrero, ya palpita su primer clásico rosarino. “Quiero vivirlo por la pasión que se siente. Y vamos a salir a ganarlo. La gente me lo pide en la calle”, resume.

–¿Un objetivo inmediato?

–Creo que el objetivo inmediato es rearmar el equipo, con todo este movimiento que hubo, la pretemporada, los chicos que se fueron, los que vinieron, las cosas se hicieron bien, pero se acomodan aquellos que vinieron a último momento. Se tienen que insertar en el vestuario. Son buenos jugadores pero lleva un tiempo la adaptación.

–¿Sos el mejor refuerzo?

–Nunca dije que me iba. Nunca. Así que no creo ser el mejor refuerzo, los dirigentes hicieron un gran esfuerzo, vinieron varios jugadores, que se tienen que adaptar y sé como está el club.

–El vicepresidente Damico hizo lo posible para que vos te sientas cómodo y trajo nombres importantes.

–Sí, con Cristian tenemos un buen diálogo y yo sé que hizo lo imposible para que lleguen los refuerzos, en la situación que está el club; el presidente también está metido mucho en el club y bueno, habrá que tener paciencia en el certamen. Siempre hay que darle confianza, darle herramientas a los jugadores, estos pibes van a dejar todo en cada partido, si entendemos eso de dejar todo va a ser buen equipo.

–¿Te hubiese gustado jugar un clásico?

–Yo quiero vivir un clásico, por la pasión con la que lo vive la gente. La gente me lo pide en la calle. Donde me ve el hincha me pide que lo gane. Ahora que nos toca jugar el semestre que viene, está bueno, vamos a intentar llegar de la mejor manera. Lo que no tenemos es miedo, ésta es la realidad, vamos a intentar ganar, el resultado no te lo pone nadie. Trabajaremos para que no nos ganen.

–¿Cuántos jugadores faltan?

–Estamos en dos jugadores que faltan. Ahí andamos. Un arquero seguro, independientemente que tenemos a Temperini y Nelson (Ibañez). Después hay dos chicos de abajo, de la cuarta. La realidad marca trabajar con chicos de abajo también, así cuando se vayan los que vinieron, queda una base para el club.

–¿A qué le apuntás, a la Copa Argentina, a la Superliga?

–Al partido que tenga enfrente, la Superliga va a ser muy difícil, pero yo quiero encarar el partido que tengo enfrente, no importa cuál es el torneo, Superliga, Copa Argentina, Copa Santa Fe, porque a mí me gusta ganar. Yo salgo a ganar.

–¿Tenés el equipo para enfrentar a Defensores Unidos le domingo?

–No, voy a espera algunos chicos, faltan habilitaciones a último momento, de acuerdo a la carga que tengan por los trabajos tendré que evaluar, pero si alguno tiene duda de llegar al ciento por ciento, pongo al mejor que tenga, así sea un chico.