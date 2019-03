Di Pollina pidió "salir de la lógica autodestructiva" tras la crítica de Bauza

Rodolfo Di Pollina, presidente de Rosario Central, prefirió evitar la polémica con Edgardo Bauza, luego de los dichos del DT acerca de su salida del club, de los escasos conocimientos de fútbol de los dirigentes y su nula injerencia en la llegada de los refuerzos. En el programa A Diario (Radio 2), pidió "salir de la lógica autodestructiva de Central".

"No suma lo que dijo. No comparto las formas. Pero no voy a entrar en una polémica con un ídolo del club. Cuando las cosas no funcionan, hay que pensar en la institución y no declarar agrediendo o desligándose. Pero no quiero entrar en polémica porque estamos muy agradecidos a él", dijo el mandamás auriazul, en diálogo con Alberto Lotuf y Alejandro Cachari.

Bauza y Cetto, a pura sonrisa el día que volvió el Patón al club.

Di Pollina pidió "salir de esta lógica autodestructiva que tenemos en Central, por la pasión que nos lleva, y pensar en el club. Tenemos una situación institucional sólida, fuerte. Por eso la gente nos votó hace cinco meses. Y hace tres meses logramos un campeonato. Ahora estamos en una crisis futbolística, que puede pasar, pero no hay que pelearse todos contra todos. Hay que ver en qué fallamos y mejorarlo".

Bauza aseguró que no pidió a ninguno de los refuerzos que llegaron para este semestre. Di Pollina respondió: "Trajimos seis jugadores, creímos que nos reforzamos bien. Todos los que vinieron tienen un nombre, un peso específico. Y el cuerpo técnico declaró que estaba conforme en la pretemporada".

"El proceso tiene que ver con una búsqueda desde la dirección deportiva,luego un intercambio con el cuerpo técnico y una mirada presupuestaria, así se va avanzando. Pero ya quedamos que la semana que viene el director deportivo (Mauro Cetto) va a aclarar cómo fue el proceso de decisión".

Ferrari, en sus primeros entrenamientos al frente del equipo

Por qué Ferrari

"Le planteamos con dolor y cariño al cuerpo técnico lo que decidimos. Había detalles internos de lo futbolístico que vimos y se tomó esta decisión. Y ante esa situación, había que traer un técnico disponible para el día siguiente", explicó.

Sobre el por qué Ferrari: "Confiamos en su capacidad, tiene el perfil joven, moderno que buscamos. Y al tomar la decisión, hubo unanimidad en la comisión directiva para cuidar a todos. Traer a un técnico rápido, de afuera, no era conveniente. Y había que poner alguien de la casa".

El nombre del Kily González, que dirige la Reserva, también fue considerado aunque se inclinaron por el Loncho por el tiempo que llevaban trabajando. "Con Ferrari veníamos hablando desde hace mucho. Y yo al Kily le expliqué que veníamos charlando de antes, pero que él podrá hacer el mismo camino también".

La renuncia de Lucero

Martín Lucero renunció al cargo de vicepresidente segundo, pero Di Pollina aspira a que lo piense otra vez: "Martín alegó problemas personales, lo explicará él. Es un problema personal, laboral que él tiene. Pero nosotros aún no le aceptamos la renuncia y queremos que lo piense".