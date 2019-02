Edgardo Bauza dejó de ser el técnico de Rosario Central

Edgardo Bauza dejó de ser el director técnico de Rosario Central tras la derrota por 2 a 0 ante Lanús. La decisión fue tomada por la comisión directiva este sábado tras una reunión. El Patón se fue con el título de la Copa Argentina y con una racha de siete partidos sin victorias en la Superliga. El martes podría hacerse cargo del plantel, de forma interina, Paulo Ferrari.

La continuidad de Bauza pendía de un hilo después de la caída ante Tigre, ocurrida el domingo de la semana pasada. Consumada la derrota ante el Granate y la situación en los promedios –sobre todo de la próxima temporada–, los dirigentes se reunieron y pusieron punto final al ciclo del Patón.

Central publicó un comunicado en el sitio oficial que señala: "La situación que hoy el club atraviesa en lo deportivo no opaca el campeonato obtenido en diciembre pasado, que tuvo como principal artífice al mismísimo Patón. Las páginas de la historia del club ya lo tienen entre sus más grandes recuerdos, y las puertas de la institución siempre van a estar abiertas".

"Queremos expresar públicamente el dolor con el que se vive que un ídolo deje nuestro club y esperamos que la vida del Patón y la de Central se vuelvan a cruzar más adelante", concluye el texto.

Bauza no desconocía la situación. "Tengo pasaje para Quito para mañana si me quieren echar, no tengo ningún problema", dijo anoche en conferencia de prensa en Buenos Aires.

Rosario Central debutará el próximo martes en la Copa Argentina a las 21.10 contra Sol de América de Formosa, en el estadio de Colón, en Santa Fe. El sábado, en el Gigante, enfrentará a Belgrano a las 17.10.