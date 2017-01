El Bichi Fuertes, a un paso de volver al fútbol

Fuertes no juega desde el segundo semestre de 2013. Su último club fue Sport Boys de Bolivia, al que se sumó después de su primer retiro un año antes con la camiseta de Colón de Santa Fe, club que lo tiene como máximo goleador histórico con 144 tantos en cuatro ciclos.

El veterano goleador Esteban "Bichi" Fuertes, de 44 años, está muy cerca de incorporarse a la Escuela Deportiva Junín, uno de los representantes mendocinos del torneo Federal C, tercera categoría del fútbol del interior, aseguró este viernes el presidente del club, Enrique Mut.

