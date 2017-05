El Loco Gatti explotó en un programa de TV y casi termina a las piñas

"Vos fuiste un pobre tipo que no pateó nunca una pelota. ¡Me estás ensuciando a mí!", dijo Gatti instantes antes de levantarse directo hacia Soria al grito de "Te voy a matar". Gracias a la rápida reacción del resto del panel, las cosas no pasaron a mayores.

El ex arquero argentino defendía que los jugadores no saltan al campo de juego con la idea de hacer dinero y en un intercambio verbal con Cristóbal Soria todo se tensionó. El Loco pateó una pelota y rápidamente se aproximó al sevillano, con la clara intención de iniciar una pelea.

Por algo le dicen El Loco. Hugo Orlando Gatti, mítico ex arquero de Boca, estalló de bronca y lo tuvieron que frenar para que no se agarrara a trompadas en vivo en un programa de televisión en España.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo