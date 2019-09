Se sabe que la vida después del fútbol no ha sido lo mejor para Gabriel Batistuta. El ex goleador de Newell's, River, Boca, Fiorentina, Roma y la selección, disfruta de los millones que ganó en su impresionante carrera, pero a la vez sufre lo indecible por sus dolores en sus tobillos, que casi no lo dejan caminar. Cansado de ese calvario, Bati contó que ahora está dispuesto a tomar una decisión que viene postergando desde hace casi 20 años.

"Me voy a operar del tobillo. Finalmente, después de tantos años, me haré una prótesis el 17 de septiembre en Suiza", adelantó Batistuta en Fox Sports.

El nacido en Reconquista precisó que la idea en un comienzo será la de operarse el tobillo izquierdo. "Espero no tener dolor cuando estoy sentado y después poder caminar, esquiar o jugar un poco al golf. Va a ser lo mejor, la intención es sacar el dolor", reconoció.

"Son secuelas de fútbol. Fue así, di todo lo que tenía, no me queda nada. Así que ahora estoy caminando los últimos quince días con este tobillito, después quién sabe dónde lo pondré", bromeó el ex atacante surgido de Newell's y que se retiró en 2004 en el Al-Arabi SC de Qatar.

"Bati" sufre dolores crónicos en los tobillos desde que se retiró de la práctica deportiva: "Dejé el fútbol y de un día para otro no podía caminar más. No al mes, a los dos días no podía caminar. Me oriné en la cama, teniendo el baño a tres metros, porque no me quería levantar", contó en una entrevista con TyC Sports en 2014.

Incluso, llegó a admitir que le pidió al doctor Roberto Avanzi que le "cortara las piernas" por el dolor. Finalmente, pudo disminuir el malestar con un tratamiento que consistió en una fijación en el tobillo. La operación a la que se someterá Gabriel Batistuta será similar a la que se hizo Diego Armando Maradona.