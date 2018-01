El polémico festejo de Cilic en el triunfo por la lesión de Nadal

El croata Marin Cilic festejó con todo su triunfo ante el español Rafael Nadal pese a que la victoria se produjo porque el número uno del mundo debió dejar la cancha por una lesión.

Cilic saludó a Nadal cuando éste dijo basta y apenas le dio la espalda soltó su efusividad.

Australia | Marin Cilic (����) es semifinalista tras vencer a Rafael Nadal (����) por 3-6,6-3,6-7,6-2,2-0 y retiro del N° 1 del mundo. pic.twitter.com/YX6e2mPEcY — Drive Cruzado (@DriveCruzado) 23 de enero de 2018

Quizás lo hizo por la importancia del logro, que lo pone en semifinales del abierto de tenis de Australia, o también influyó la manera de festejar del español durante el partido.

La celebración de Nadal, tras ganarle el tercer set a Cilic, que está dando la vuelta al mundo �� [vía @Eurosport_FR] pic.twitter.com/JQ1FcqpUSd — David Sánchez (@DASanchez__) 23 de enero de 2018

El partido concluyó 3-6, 6-3, 6-7 (5), 6-2, 2-0. Hasta ahí llegó el español y cedió al dolor en la pierna derecha. Después, en conferencia de prensa, explicó: “Tenía la pierna bloqueada. Me dolía mucho cuando me movía. Esperé a ver si los antiinflamatorios hacían su efecto, pero finalmente era imposible moverse, y sin moverme no iba a poder ganar”.