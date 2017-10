El pronóstico de Menotti para la final de Argentina ante Ecuador

César Luis Menotti entregó su pronóstico de cara a Ecuador-Argentina, partido que se jugará este martes y definirá si el equipo que dirige Jorge Sampaoli irá al Mundial de Rusia 2018.

Para el DT campeón del mundo en 1978, Argentina "va a ganar bien" el partido. Al menos así lo adelantó al programa Pegando la Vuelta (Radio 2). Eso si, advirtió que "un buen resultado no va a resolver nada de la historia de nuestro fútbol que fue terrorífica en los últimos diez años".

A la hora de analizar el equipo, Menotti indicó que "Tenemos al mejor (Messi), pero no a los mejores. Está uno que es lo máximo y otros que son buenos jugadores, no son los mejores once del mundo".

"Vamos a jugar con mayor paz que en la cancha de Boca, aunque hace rato que Argentina no juega bien hace rato, apenas lo hizo 45 minutos ante Venezuela", y aseguró que en este tipo de partidos definitorios "el azar juega factores importantes".