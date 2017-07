El representante de Zarfino le bajó el pulgar a un préstamo a Newell's

El papelón que protagonizaron Newell's y el jugador Giovani Zarfino, parece, finalizará con el mediocampista uruguayo lejos del Parque. Es que según su representante, Guillermo Silveira, "lo más probable es que se quede a jugar en Extremadura", club que ahora tiene sus derechos económicos y federativos.



"Veo complicado que vaya a Newell's porque desde Extremadura me plantearon que querían armar un equipo para subir de categoría y lo necesitan. Por eso quieren que viaje a sumarse a la pretemporada lo antes posible", explicó el apoderado del volante, adquirido por el club que pertenece a un grupo empresario y que juega en la tercera división española.



Silveira comentó que "el tema de Zarfino con Newell's es que él se fue a hacer la revisión médica, pero no tenía el consentimiento para firmar nada de parte de Danubio. Esperábamos acá que llegaran los papeles para analizarlos. Pero cuando llegó a Uruguay, apareció un grupo español para llevárselo definitivamente con una oferta de varios años de contrato".



"No sé qué firmó con Newell's porque yo viajé: a él lo acompañó el empresario que hizo la movida. Pero yo le dije que consultara antes de firmar. Acá en Danubio, la directiva estaba que ardía. Y esa firma no tiene validez, ya que Danubio nunca dio ningún consentimiento de nada", añadió.



Acerca del porqué del cambio de idea del futbolista, respondió: "Pusimos sobre la mesa un préstamo a Newell's por un año o la venta definitiva a España. Allá le ofrecían un contrato por cinco años. Al jugador le gustaba mucho ir a Rosario, pero debió priorizar lo económico".



Y cerró poniendo en duda la posibilidad de que venga cedido temporariamente: "Lo del préstamo no se habló. Y hasta que no lleguemos a España, no podremos charlar nada. Si se da, sería de Extremadura a Newell's. Pero lo veo difícil porque quieren contar con él".