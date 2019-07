Rosario Central tiene cinco refuerzos confirmados, pero aún no se bajó del mercado de pases. Según dijo en Zapping Sport el vicepresidente del club, Ricardo Carloni, aún están detrás de un par de futbolistas y esperan la llegada de ofertas por algunos valores del elenco de Diego Cocca.

"Estamos haciendo un mercado de pases muy bueno sobre lo que nos planteó el DT y lo que necesitaba el plantel. Pero sufrimos un ahogo financiero por el contexto de país, que no es el ideal, aunque estamos conformes con cómo se viene trabajando, con el trabajo del cuerpo técnico y el plantel", explicó. Los que podrían llegar El dirigente confesó qué están buscando en el mercado: "Un delantero más seguramente se necesita, después si se puede sumar un defensor más como pretende el DT lo haremos, pero la necesidad está enfocada en un volante ofensivo o un delantero". Gamba es delantero, juega en Huracán y Cocca lo quiere.

"Cerraremos con uno o dos refuerzos más, dependiendo lo financiero, nuestras arcas y el jugador que se pretenda", añadió. El nombre de Lucas Gamba es uno de los que suena: "Está dentro de una serie de nombres que tenemos y se vienen trabajando, pero hay que esperar. Buscamos delanteros importantes y esto lleva tiempo, sobre todo cuando se traba por lo económico la negociación".



Los que pueden irse Lovera es el más buscado de todos los canallas.

Carloni aceptó hablar uno por uno de los jugadores que tienen o tuvieron ofertas. "El límite de la salida de algún jugador son los últimos días antes de iniciar el torneo, porque se te cierran las posibilidades de buscar reemplazante y priorizamos lo deportivo", remarcó. Maxi Lovera: "Oferta formal por él no hay ninguna, sí sondeos de otros clubes. Pero no hay absolutamente nada. Le quedan tres semanas al libro de pases, así que evaluaremos si llega alguna oferta". Leonardo Gil: "Lo de Santos es un rumor. Ya se lo quiso llevar en otro momento, pero no hubo nada concreto". A Caruzzo lo quiere Argentinos Juniors, pero se quedaría.

Matías Caruzzo: "La idea es que se quede, es titular en el equipo, ha rendido de buena manera, fue el 2 titular campeón y referente". Alfonso Parot: "Hubo una propuesta de Chile, pero la vemos insatisfactoria en los números. Si no hay una mejora, lo más probable es que se quede". Jeremías Ledesma: "Hubo una propuesta a inicios del mercado de pases que fue insatisfactoria, que provino de México. Si no hay una oferta importante para el club y el jugador, va a seguir".