César Luis Menotti, actual director de Selecciones Nacionales de la AFA, negó este jueves estar "peleado" con el entrenador del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Scaloni, como habían divulgado algunos medios, rumores a los que calificó como "pelotudeces".

"No estoy peleado con Scaloni. He hablado todos los días con el entrenador de la selección y sueño con que le vaya bien en la Copa América" que se desarrolla en Brasil, expresó el ex entrenador campeón en el Mundial 1978.

Respecto de su ausencia en Brasil, que fue lo que generó el rumor de un supuesto enojo con Scaloni, Menotti indicó: "Si la salud me lo permitiría, me moriría de ganas de estar allá".

El ex técnico de Huracán, Boca, Barcelona, Atlético Madrid y River, entre otros, de 80 años, padece una infección urinaria, según trascendió desde su entorno más cercano.

Visiblemente enojado por los rumores, el Flaco Menotti aseguró en diálogo con TyC Sports no entender las "pelotudeces que dicen” y agregó: “Tampoco me voy a poner a discutir con periodistas que no saben un carajo".

El director de Selecciones nacionales se lamentó de que el cargo que está ocupando se estuviera "politizando", debido a lo que definió como "una interna entre la AFA y la Superliga".

"La selección se merece un debate serio y profundo, con un calendario establecido y con la participación de todos los dirigentes", destacó sobre la importancia de llevar adelante un proyecto para el seleccionado mayor.

"Los dirigentes de los clubes, especialmente de los clubes grandes, deben sincerarse y decir si van a prestar o no los jugadores para la selección, porque después no hay reclamos", agregó.

Para finalizar y consultado sobre quién tendría que encarar como DT el proyecto que piensa llevar adelante, Menotti sostuvo que "es al revés, primero necesitamos un proyecto y después un técnico", cerró.