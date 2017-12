Esta es Mundial: un futbolista de Islandia es hincha de Central

Se pueden decir muchas cosas de Islandia, el sorprendente equipo escandinavo que hizo un papel formidable en la última Eurocopa, que clasificó brillantemente al Mundial de Rusia 2018 y que tendrá su debut en Copas del Mundo ante la Argentina de Messi, nada más y nada menos. También se puede decir que es un país con apenas 300 mil habitantes y poco más de 300 futbolistas federados. Pero lo que nadie esperaba es que un jugador de ese país sea fanático de Rosario Central.

Hace un tiempo, cuando Islandia subió a las primeras planas de Europa por su protagonismo inusitado, se dijo que este futbolista era una de las estrellas del seleccionado. Pero Kristján Svanur Eymundsson aclara que no, que apenas juega en el ascenso de su país.

Después del sorteo de los grupos de Rusia 2018 efectuado este viernes en Moscú, Eymundsson es uno de los personajes más requeridos en Islandia, por su experiencia en Argentina y por su contacto con el fútbol de nuestro país.

Kristján Svanur Eymundsson es un futbolista islandés que vivió en Argentina hace cuatro años y se hizo fanático de Rosario Central. Los medios aprovechan una buena dicción a la hora de lucir su castellano y le preguntan lo básico para empezar a conocer al rival del equipo vikingo, el próximo 16 de junio a las 10 de la mañana en la capital rusa.

Eymundsson habla en radios y canales de televisión del país. "No sé de dónde sacaron que jugué o juego en la selección. Pero no soy jugador de la selección. Nunca lo he sido", aclara. Lo que sí es cierto sobre él es que tiene 23 años y se desempeña como lateral por ambas bandas en la tercera división del fútbol de su país.

"Hice un intercambio cultural de la secundaria en 2012, estuve casi un año. Ahora tengo gente que llamo mi familia y amigos que he vuelto a ver unas veces", detalla sobre su paso por Rosario en diálogo con Infobae.

"Me dijeron que tenía que elegir un club en Rosario". Y él, por proximidad al azul del club que ama en su país, el Fjölnir Reykjavík, eligió al club de Arroyito. "Lo elegí por los colores", señaló y recordó que fue a ver varios partidos en el Gigante.

"Me sorprendió la cultura de Argentina. La gente tan amable. Me sorprendió la forma de compartir mates, o lo que sea", afirma y aclara: "Me encanta el mate, con un poco de azúcar. Aunque si es amargo también está bien".

El islandés se entusiasma con la idea de enfrentar a Argentina el 16 de junio del 2018 en el estadio del Spartak de Moscú y aclara que no entiende por qué se critica tanto a Messi en el país.